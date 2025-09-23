مجلس الوزراء الاتحادي يصوّت على الاتفاق الثلاثي مع كوردستان وشركات النفط ويقرُّ صرف الرواتب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، بأن مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، وصوّت بأغلبية الحاضرين للمصادقة على الاتفاق الثلاثي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات استخراج نفط الإقليم.

وطالب المجلس شركات استخراج النفط بالإسراع في استئناف تصدير نفط كوردستان.

وأوضح مراسل كوردستان24، أن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزيرة المالية طيف سامي باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز/يوليو.

وكان مجلس الوزراء العراقي، عقد جلسته الاعتيادية برئاسة، محمد شياع السوداني، ووفقاً لمراسل كوردستان24، خرج الاجتماع بقرار صرف الرواتب، وذلك عقب التفاهمات الأخيرة بين أربيل وبغداد على استئناف تصدير النفط.

وكانت وزارتا الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان والنفط الاتحادية، إلى جانب شركات الإنتاج، توصلت أمس الاثنين 22 أيلول 2025، إلى اتفاق بشأن آلية استئناف التصدير.

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء تفاصيل الاتفاق الثلاثي، على أن تُنشر لاحقاً بشكل مفصل.