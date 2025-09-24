ريال مدريد يعزّز صدارته بالدوري الإسباني بفوزٍ سادس توالياً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تابع ريال مدريد، وصيف بطل الدوري الاسباني الموسم الماضي، بدايته المثالية بفوز سادس تواليا عندما تغلب على مضيفه ليفانتي 4-1 بفضل مهاجميه البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي الثلاثاء في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ريال مدريد بفوزه الى فينيسيوس ومبابي، حيث افتتح البرازيلي التسجيل في الدقيقة 28، وصنع الهدف الثاني للأرجنتيني فرانكو ماستانتونو (38) في باكورة أهداف الأخير مع النادي الملكي منذ انتقاله الى صفوفه قادما من ريفر بلايت هذا الصيف.

بينما سجل الفرنسي ثنائية في الدقيقتين 63 من ركلة جزاء و66 رافعا رصيده الى سبعة أهداف هذا الموسم ومعززا موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

وهو الفوز السادس للنادي الملكي الذي رفع رصيده الى 18 نقطة مبتعدا بفارق خمس نقاط مؤقتا عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الذي يحل ضيفا على ريال أوفييدو الخميس في ختام المرحلة.