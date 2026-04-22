باكستان تؤكد تلقي ردود مشجّعة من إيران وتتوقّع انفراجة في الأزمة مع واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- كشفت باكستان عن تلقي وسيطها إشارات إيجابية من العاصمة الإيرانية طهران، مرجحة انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب القرار الأمريكي بتمديد وقف إطلاق النار.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مسؤول باكستاني قوله: "من المحتمل انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات خلال الأيام القادمة".

وأضاف المسؤول أن الوسطاء الباكستانيين تلقوا مؤشرات مشجعة من طهران عقب قرار تمديد الهدنة، معرباً عن تفاؤله بقرب تلاشي الخلافات القائمة بين واشنطن وطهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء 21 نيسان، قراراً بتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، في خطوة تهدف لإعطاء مساحة إضافية للدبلوماسية.

تأتي هذه التطورات بعد موجة تصعيد بدأت في 28 شباط الماضي، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات استهدفت مواقع داخل إيران، أسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل.

وفي 8 نيسان الجاري، اتفقت واشنطن وطهران على هدنة لمدة أسبوعين تم تمديدها لاحقاً.

ورغم أن المحادثات السابقة التي استضافتها إسلام آباد انتهت دون التوصل إلى نتائج ملموسة، إلا أن التقارير الميدانية تشير إلى استمرار حالة الهدوء وعدم استئناف العمليات القتالية حتى الآن، وذلك بالتزامن مع استمرار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ البحرية الإيرانية.