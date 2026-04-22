قاليباف: إعادة فتح مضيق هرمز غير ممكنة مع استمرار الحصار الأميركي البحري

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أنّ "إعادة فتح مضيق هرمز غير ممكنة في ظل الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار" المتمثّل في استمرار الحصار الأميركي على الموانىء البحرية الإيرانية.

وقال قاليباف في منشور على منصة إكس "لا معنى لوقف كامل لإطلاق النار في ظل خرق متمثّل في الحصار البحري وأخذ الاقتصاد العالمي كرهينة، وما لم تتوقف الحروب على جميع الجبهات".

وأضاف "لن تكون إعادة فتح مضيق هرمز ممكنة في ظلّ هذا الانتهاك الفاضح لوقف إطلاق النار".

فرانس برس