شادمان ملا حسن: 19 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز على خلفية أحداث لاله زار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال شادمان ملا حسن، القيادي في "جبهة الشعب" إن رئيس الجبهة لاهور شيخ جنكي وشقيقه بولاد اعتقلا "غدراً"، مؤكداً وجود مماطلة وتسويف مستمر في إدارة ملفهما القانوني.

وأوضح ملا حسن، خلال مشاركته اليوم الأربعاء في مقابلة على شاشة كوردستان 24"، أن لاهور وبولاد شيخ جنكي كانا قد دخلا في إضراب عن الطعام منذ يوم 19 من الشهر الجاري وحتى مساء اليوم، قبل أن يقررا إنهاء الإضراب لاحقاً.

واتهم القيادي في "جبهة الشعب" محكمة السليمانية بالوقوف موقف المتفرج والابتعاد عن حسم القضية، مشدداً على أن المحكمة "تُستغل" في هذا الملف.

وأشار إلى أن 19 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز على خلفية "أحداث لاله زار"، بينما تم إطلاق سراح نحو 22 آخرين خلال اليومين الماضيين.

وأضاف ملا حسن: لاهور شيخ جنكي هو رئيس حزب وضابط في مجلس أمن إقليم كوردستان، لذا لا يجوز اعتقاله من قبل جهة حزبية.

مطالبًا بإجراء محاكمة علنية وشفافة.

وتابع قوله بأن لاهور شيخ جنكي "قدم نفسه قرباناً"، مؤكداً أن "جبهة الشعب" مستمرة في عملها حتى نيل رئيسها الحرية، رغم الضغوط التي شملت السيطرة على الوسائل الإعلامية التابعة للجبهة وحرق معداتها بالكامل.

كما لفت إلى صعوبة تنظيم ضغوط أو تجمعات جماهيرية في السليمانية في الوقت الراهن، مبيناً أنه لا يملك معلومات دقيقة حول موعد إطلاق سراحهما، لكنهم يأملون في تحقيق ذلك قريباً.

وكان دانا تقي الدين، عضو فريق الدفاع عن لاهور شيخ جنكي، قد أكّد في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن لاهور شيخ جنكي وبولاد طالباني قد أنهيا إضرابهما عن الطعام مساء اليوم الأربعاء.

جاء هذا القرار عقب المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أمام مبنى المحكمة، حيث سُمح لعائلة لاهور شيخ جنكي وأربعة من محامي الدفاع بزيارتهما.

وأوضح الفريق القانوني أن إنهاء الإضراب تم بعد تلقي وعود رسمية بتطبيع آليات المحاكمة، ونقل ملف القضية من "محكمة تحقيق الآسايش" (الأمن) إلى "محكمة الجنايات" المختصة.