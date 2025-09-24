مجلس وزراء كوردستان يناقش الاتفاق الثلاثي حول استئناف تصدير نفط الإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر 2025، اجتماعاً لمناقشة الاتفاق الثلاثي بين وزارة النفط العراقية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، والشركات النفطية، بشأن استئناف تصدير النفط وإيرادات الإقليم غير النفطية.

وفقًا لبيان دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، سيتم مناقشة أحدث التطورات في قضية تصنيف الإيرادات غير النفطية وتعيين قسم الخزانة الاتحادية في فقرة أخرى.

وفي السياق، أوضح مصدر رفيع لـكوردستان24، أن حكومة إقليم كوردستان مستعدة لإرسال مبلغ 120 مليار دينار إلى بغداد كإيرادات غير نفطية، مقابل أن تقوم بغداد بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز/يوليو.

وأمس الثلاثاء، أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد، بأن مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، وصوّت بأغلبية الحاضرين للمصادقة على الاتفاق الثلاثي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات استخراج نفط الإقليم.

وطالب المجلس شركات استخراج النفط بالإسراع في استئناف تصدير نفط كوردستان.

وأوضح مراسل كوردستان24، أن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزيرة المالية طيف سامي باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز/يوليو.

وكان مجلس الوزراء العراقي، عقد جلسته الاعتيادية برئاسة، محمد شياع السوداني، ووفقاً لمراسل كوردستان24، خرج الاجتماع بقرار صرف الرواتب، وذلك عقب التفاهمات الأخيرة بين أربيل وبغداد على استئناف تصدير النفط.

وكانت وزارتا الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان والنفط الاتحادية، إلى جانب شركات الإنتاج، توصلت الاثنين 22 أيلول 2025، إلى اتفاق بشأن آلية استئناف التصدير.