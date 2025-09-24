الأمم المتحدة تحل لغز توقف السلم المتحرك خلال صعود ترامب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تعتقد الأمم المتحدة أنها حلت اللغز وراء توقف السلم المتحرك فجأة، بعد فترة وجيزة من صعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه، أمس الثلاثاء.

ورجحت أن يكون مصور الفيديو الخاص بترامب فعل آلية الأمان بطريق الخطأ ليتوقف السلم المتحرك.

وشكا ترامب مازحا من الواقعة خلال خطابه أمام قادة العالم، بعد أن تعطلت شاشة القراءة، التي يظهر عليها نص الخطاب، عن العمل أيضا.

وقال أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا، وسط ضحكات البعض "هذان هما الشيئان اللذان حصلت عليهما من الأمم المتحدة- السلم المتحرك السيئ وشاشة القراءة السيئة".

وبهذا الصدد قال المتحدث باسم المنظمة: "لا تعليق لدينا لأن شاشة التلقين الخاصة بالرئيس الأميركي يديرها البيت الأبيض". ولاحقا اشتكى ترامب من هذه الأعطال في منشور على "تروث سوشيال".

ومع ذلك، لم تكن السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولاين ليفيت مرحة بالقدر نفسه.

فقد نشرت تغريدة على موقع "إكس" قالت فيها "إذا كان شخص ما في الأمم المتحدة قد أوقف السلم المتحرك عمدا بينما كان الرئيس والسيدة الأولى يصعدان عليه، فيجب طرده والتحقيق معه فورا".

وأرفقت ليفيت منشورها على إكس بمقتطف من مقالة لصحيفة "ذا تايمز" تفيد بإشارة موظفين في الأمم المتحدة من باب المزاح إلى احتمال إيقاف السلالم الكهربائية والمصاعد لدى وصول الرئيس الأميركي.

وعزى المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأمر إلى أن قراءة وحدة المعالجة المركزية للسلم المتحرك أشارت إلى أنه "توقف بعد تفعيل آلية الأمان المدمجة في الدرجة العليا في السلم المتحرك".

وقال إن مصور الفيديو الخاص بترامب كان يسير إلى الوراء على السلم المتحرك لتصوير وصوله مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب".

وأضاف دوجاريك في بيان: "ربما يكون مصور الفيديو قد فعل آلية الأمان عن غير قصد.. آلية الأمان مصممة لمنع وقوع الأشخاص أو الأشياء".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق على النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة.

المصدر.. وكالات