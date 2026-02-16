كيم يفتتح مجمعا سكنيا لعائلات جنود قتلوا في الحرب الروسية على أوكرانيا

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- افتتح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شارعا مليئا بالشقق السكنية أُنجز حديثا لعائلات الجنود الذين قتلوا خلال مشاركتهم في الحرب الروسية على أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الاثنين، مرفقة التقرير بصور تظهره برفقة ابنته.

وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ قرابة أربع سنوات.

وبحسب تقديرات كوريا الجنوبية، قتل حوالى ألفين منهم.

ويقول محلّلون إن كوريا الشمالية تتلقى في المقابل مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات غذائية وطاقة من روسيا.

وقال كيم في خطاب نشرته الوكالة "تم بناء الشارع الجديد بفضل الرغبة الشديدة لوطننا الذي يتمنى أن... يعيش أبناؤه الممتازون الذين دافعوا عن أقدس الأشياء بالتضحية بأثمن ممتلكاتهم، إلى الأبد".

ولم يذكر تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الاثنين روسيا، إلا أن كيم جونغ أون تعهد في وقت سابق من هذا الأسبوع "دعما غير مشروط" لكل سياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقراراته.

وقال "قبل وفاتهم، لا بد من أن الشهداء الأبطال تخيلوا في أذهانهم عائلاتهم العزيزة تعيش في البلد المزدهر باستمرار".

وتظهر الصور التي نشرتها وكالة الأنباء كيم وهو يتجول في المنازل الجديدة التي تم بناؤها للعائلات في شارع سايبيول برفقة ابنته جو آي التي يعتقد على نطاق واسع أنها ستكون خليفته.

وتظهر إحدى الصور كيم وهو يتحدث مع ما يبدو أنهم أفراد عائلة جندي قتل في المعركة، على أريكة، وابنته تقف خلفهم.

وتُظهر صور أخرى عائلات تتفقد المرافق في شققها الجديدة.

وقال هونغ مين، المحلل في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، لوكالة فرانس برس، إن توقيت افتتاح الشارع هو "خطوة سياسية محسوبة بدقة لتبرير إرسال الجنود" قبل مؤتمر الحزب المقرر نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن ذلك "يصوّر تقديم الدولة تعويضات ملموسة لعائلات الجنود الذين سقطوا... كعرض رمزي".

AFP