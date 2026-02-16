بعد 20 عاماً.. أفيخاي أدرعي يسلم مهامه للمقدم إيلا واوية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- شهدت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيل، اليوم، مراسم رسمية لتبادل المهام القيادية في وحدة الإعلام العربي والشرق الأوسط، حيث سُلم المنصب للمقدم إيلا واوية، خلفاً للمسؤول الحالي الذي أتم قرابة العقدين من الخدمة في هذا المنصب.

وفي كلمة له خلال المراسم، أعلن المتحدث المغادر أفيخاي أدرعي، عن انتهاء مهامه رسمياً كمسؤول عن الوحدة بعد مسيرة بدأت منذ نحو عشرين عاماً، مؤكداً انتقال المسؤولية إلى زميلته المقدم إيلا واوية، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.

وحول طبيعة المرحلة الانتقالية، أوضح أنه سيستمر خلال الفترة القريبة القادمة في الظهور كمتحدث باسم جيش الدفاع والتواصل مع الجمهور عبر الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في الجوانب العملياتية وإصدار الإنذارات العاجلة والتحديثات الميدانية كما كان معهوداً.