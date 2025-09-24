وفاة مصاب آخر من ضحايا حريق بنجوين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أواخر شهر آب من العام الجاري، اندلع حريق واسع في محيط قرى تابعة لقضاء بنجوين، حيث توجهت فرق الإطفاء والمتطوعين من الأهالي إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران، وأدى الحادث إلى إصابة شابين بحروق.

وبحسب معلومات مراسل كوردستان24 في حلبجة، آسان محمد، فإن "آلان يوسف"، أحد المصابين في الحريق، ظلّ راقداً في مستشفى الحروق بمدينة السليمانية لنحو شهر، إلا أنه وبسبب خطورة إصاباته، توفي اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025.

كما أفادت مصادر بأن خسائر الحريق شملت احتراق ما يقارب ستة آلاف دونم من المراعي والبساتين والغابات في محيط قرى هه‌لالاوا وكيلو ومسو ومزندة.

وكان قائمقام بنجوين هيمن إبراهيم، قد صرّح لكوردستان24 يوم السبت 30 آب 2025، بأن الحريق تمت السيطرة عليه بفضل تعاون فرق مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، إلى جانب قوات الدفاع المدني والمتطوعين من الأهالي.

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية أنها ألقت القبض على شخص بتهمة التورط في إشعال الحريق.