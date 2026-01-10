جسر "الزيتون" في الناصرية.. ناقوس خطر يُنذر بكارثة إنسانية وسط مطالبات بالتدخل العاجل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تتصاعد المخاوف في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، من احتمال سقوط جسر الزيتون الحديدي (المعروف محلياً بالجسر الحديدي)، في ظل تدهور واضح في حالته الإنشائية وظهور علامات تهالك شديدة على دعاماته الأساسية، مما يشكل تهديداً مباشراً وخطراً يتربص بآلاف المواطنين.

يُعد جسر الزيتون أحد أهم المعابر الاستراتيجية في المحافظة، حيث يربط بين ضفتي المدينة (الجزيرة والشامية). ويشهد الجسر عبور آلاف المركبات والمشاة يومياً، فضلاً عن كونه ممراً رئيسياً لطلبة جامعة ذي قار، وطريقاً حيوياً يربط المحافظة بالعاصمة بغداد والمحافظات الغربية والجنوبية.

وفي هذا السياق، يقول سعد الركابي وهو أحد مواطني المدينة في لقاء مع "كوردستان 24": "هذا الجسر طريق حيوي جداً، يربطنا بالجامعة وبطريق بغداد. إذا انهار هذا الجسر، فنحن نتحدث عن كارثة ومجزرة حقيقية. نطالب الحكومة بإيجاد بدائل فورية وإكمال الجسر الجديد بأسرع وقت ممكن".

من جانبه، أكد مختصون ومسؤولون محليون وجود نقص حاد في عدد الجسور داخل الناصرية مقارنة بالكثافة السكانية والمساحة الجغرافية للمدينة. حيث أشار أحد المسؤولين إلى أن المدينة، رغم زخمها المروري الكبير، لا تضم سوى ثلاثة جسور رئيسية، وهي أعداد لا تكفي لسد الحاجة، خاصة في أوقات الذروة.

وأضاف أن مشروع جسر الزيتون الجديد لا يزال قيد الإنشاء ولم يكتمل حتى الآن، مما يضاعف الضغط على الجسر القديم المتهالك.

نتيجة لخطورة الوضع، أعلنت الحكومة المحلية في ذي قار اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لحماية أرواح المواطنين. وتضمنت هذه الإجراءات: غلق الجسر بشكل مؤقت وعاجل أمام حركة السير. ومنع مرور المركبات الكبيرة وذات الأوزان العالية. مع تحويل مسارات السير نحو الجسور القريبة الأخرى لتخفيف الزخم.

وصرح احمد سليم الناطق الرسمي لمجلس محافظة ذي قار لـ "كوردستان 24" قائلاً: "اتخذنا قرارات احترازية بمنع مرور العجلات الثقيلة، وهناك دراسات فنية ستظهر نتائجها خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد ما إذا كان الجسر قادراً على الاستمرار في الخدمة أم يجب إغلاقه نهائياً".

ومع تزايد التحذيرات الفنية، يبقى خطر انهيار الجسر قائماً، وسط مطالبات شعبية واسعة بالتدخل الفوري من قبل الحكومة المركزية ووزارة الإعمار والإسكان لمعالجة وضع الجسر أو تسريع إكمال المشاريع البديلة، قبل أن يتحول هذا الصرح المروري إلى مسرح لكارثة قد تزهق أرواحاً بريئة.

تقرير: حيدر حنون – كوردستان 24 - الناصرية