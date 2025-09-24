AnadoluJet تبدأ رحلاتها المباشرة بين أنقرة وأربيل ابتداءً من أكتوبر

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الأربعاء، أنه ابتداءً من 26 تشرين الأول/أكتوبر، ستبدأ شركة AnadoluJet بتسيير رحلاتها المباشرة بين أنقرة وأربيل.

وقال أحمد هوشيار، لموقع كوردستان24، إنه "ابتداءً من 26 تشرين الأول/أكتوبر ستبدأ الشركة رحلاتها المباشرة بين أنقرة وأربيل".

وشدد على أن "هذا يُعد خطوة مهمة في توسيع الروابط بين إقليم كوردستان وتركيا".

كما أُشير في بيان صادر عن شركة AJet إلى أن رحلاتها ستُسير بمعدل رحلتين أسبوعياً إلى أربيل، يومي الأحد والخميس.