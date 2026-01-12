محافظة حلبجة تشهد تجمعاً جماهيرياً تضامناً مع الكورد في حلب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تنديداً بالهجمات والاعتداءات التي استهدفت الكورد في حيّي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" بمحافظة حلب السورية خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت محافظة حلبجة اليوم الاثنين وقفة احتجاجية وتجمعاً جماهيرياً حاشداً.

وخلال التجمع الذي أقيم اليوم الاثنين، 12 كانون الثاني 2026، صرحت محافظ حلبجة، نوخشة ناصح، لشبكة "كوردستان 24" قائلة: "رسالتنا هي رسالة وحدة الموقف والتضامن بين أجزاء كوردستان الأربعة. نوجه قولنا لإخواننا وأخواتنا في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود: نحن معكم ونساندكم".

وأدانت محافظ حلبجة كافة أشكال العنف الممارس ضد الكورد، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وعلى أعلى المستويات لوقف هذه الاعتداءات.

وتابعت ناصح قائلة: "على مر التاريخ، لم يقم الكورد سوى بالدفاع عن أرضهم، ولم يعتدوا قط على أراضي الآخرين، لذا سنواجه هذا العنف بحزم، ونحن مستعدون للذهاب إلى هناك لحمايتهم، سواء كان ذلك عبر السبل المدنية أو بأي وسيلة أخرى".

وفي ختام تصريحها، شددت محافظ حلبجة على أهمية التنسيق بين الكورد والقوى الدولية، مؤكدة: "يجب العمل على إنهاء هذا الوضع، لكننا نأمل ألا يكون وقف العمليات مؤقتاً، بل نريد حلاً جذرياً يضمن عدم إراقة دماء الكورد مرة أخرى".