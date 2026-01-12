وفاة العالِم الإيزيدي الكبير خدر بركات كسو عن عمر ناهز 96 عاماً.

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- توفي العالِم الإيزيدي الكبير خدر بركات كسو عن عمر ناهز 96 عاماً.

ووُلد الفقيد في قرية ملكان، وكان يسكن في قرية بليف التابعة لناحية سنوني في قضاء سنجار.

ويُعدّ من أكبر وأبرز رجال الدين الإيزيديين، إذ حفظ الأقوال الدينية منذ صغره، وكان يُنظر إليه كمدرسة قائمة بذاتها في العلم الديني. تتلمذ على يديه العشرات من رجال الدين الذين أصبحوا لاحقاً أسماء معروفة ومرموقة في المجتمع الإيزيدي.

خدر بركات كسو أبٌ لأربعة أبناء وثلاث بنات. وبعد صراع مع المرض استمر عدة أيام، وافته المنية في مستشفى آزادي بمدينة دهوك.