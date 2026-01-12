التنيمة والاعمار لـ"كوردستان24": السوداني ينسحب رسمياً من الترشح لرئاسة الوزراء

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن فراس المسلماوي، المتحدث باسم "ائتلاف البناء والتطوير" الذي يتزعمه محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين 12 كانون الثاني 2026، عن انسحاب السوداني رسمياً من الترشح لمنصب رئيس الوزراء للدورة المقبلة، وذلك لصالح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال المسلماوي في تصريح لموقع "كوردستان 24"، إن "السوداني تنازل رسمياً لمصلحة نوري المالكي عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء القادم"، موضحاً أن هذا القرار "جاء بناءً على أغلبية أصوات أعضاء ائتلاف البناء والتطوير، وبعد ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة التي جرت بين السوداني والمالكي".

وأشار المتحدث إلى أن الغاية من هذا الانسحاب هي "فك العقدة وإنهاء حالة الانسداد السياسي التي خيّمَت على أروقة الإطار التنسيقي بشأن حسم منصب رئيس الوزراء".

وأضاف المسلماوي: "خلال الأيام القليلة الماضية، طُرحت بعض الأسماء الضعيفة لمنصب رئيس الوزراء، وهي أسماء لم تكن بمستوى التحديات الكبيرة التي قد تواجه العراق مستقبلاً؛ لذا قررنا دعم شخصية قوية مثل السيد نوري المالكي".

وفي ختام تصريحه، شدد المسلماوي على أن ائتلاف السوداني سيكون له "حضور فاعل ومشاركة حقيقية" في الحكومة المقبلة، داعياً القوى السياسية إلى الإسراع في عملية التشكيل. كما حثّ الأحزاب الكوردستانية على "الاتفاق العاجل والتوصل إلى مرشح مشترك" لمنصب رئيس الجمهورية لتمضي العملية السياسية قدماً.