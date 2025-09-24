بارزاني الخيرية تعلن توزيع لوازم مدرسية على الطلبة التركمان في كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول مكتب أربيل في مؤسسة بارزاني الخيرية، ستاف آسو، أن لدى المؤسسة العديد من المشاريع التربوية، لأن قطاع التربية يُعد من أهم القطاعات التي تعمل فيها المؤسسة.

وقال آسو خلال تصريحٍ لـ كوردستان 24، "خلال السنوات الأربع الماضية قمنا بتجديد أو إنشاء أكثر من 253 مدرسة، أو أضفنا عدداً من الصفوف الدراسية، وذلك لتلبية احتياجات المدارس التي كانت بحاجة إلى ترميم أو توسعة، بهدف تقديم الدعم والخدمة لها."

مؤكداً أن جميع هذه الأعمال تمت بالتنسيق مع وزارة التربية في إقليم كوردستان.

وأضاف: نقوم سنوياً بتوزيع الحقائب واللوازم المدرسية على الطلبة، ونحن سعداء اليوم لأننا في خدمة شريحة مهمة من مكونات إقليم كوردستان، وهي المكوّن التركماني، وبالتنسيق مع المديرية العامة للتربية التركمانية في وزارة تربية حكومة الإقليم، نتولى رعاية هذه الحملة لتأمين المستلزمات الدراسية للطلبة.

وأشار آسو إلى أن هذه الحملة ستستمر، وأن مؤسسة بارزاني الخيرية جهزت أكثر من خمسة آلاف حقيبة مدرسية للطلاب، وسيتم اليوم توزيع الحقائب على 10 مدارس تركمانية.

ولفت مسؤول مكتب أربيل في مؤسسة بارزاني الخيرية إلى أن هذه الحملة ستشمل مستقبلاً مدارس أخرى، مثل تلك الموجودة في مخمور وديبكة، وكذلك في مراكز المدن والأرياف.