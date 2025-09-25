تسجيل عدد من المنظمات البيئية الجديدة في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- في مراسم خاصة أقيمت في قاعة كوردستان بدائرة المنظمات غير الحكومية، تم منح شهادات التسجيل لعدد من المنظمات غير الحكومية الجديدة المختصة بالبيئة.

وتعمل غالبية هذه المنظمات في مجالات البيئة والعمل الإنساني والعديد من المجالات الأخرى، وقد قررت تكريس جهودها طواعية وغير ربحية لخدمة شعب إقليم كوردستان.

وخلال الحفل، أعربت المنظمات عن شكرها وتقديرها لحكومة إقليم كوردستان لتنظيم هذا الحدث وتقدير العمل المدني والتطوعي في الإقليم. كما شكرت دائرة المنظمات غير الحكومية على التسهيلات والخدمات التي قدمتها منذ البداية وحتى المرحلة النهائية للحصول على شهادة التسجيل.

من جانبه، هنأ السيد فلاح حسن، رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية في حكومة إقليم كوردستان، في كلمة ألقاها، المنظمات المسجلة حديثًا، معربًا عن أمله في أن تكون شريكًا داعمًا ومتعاونًا مع الحكومة لخدمة الشعب وتقدم البلاد.