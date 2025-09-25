خمسة قتلى من قوات "قسد" في هجوم لداعش

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، مقتل خمسة من مقاتليها أثناء تصدّيهم لهجوم نفّذه تنظيم داعش في محافظة دير الزور في شمال شرق سوريا.

وسيطر تنظيم داعش منذ العام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وأعلن إقامة "الخلافة الإسلامية" حتى دحره من العراق عام 2017، ثم سوريا عام 2019، لكنه لا يزال ينشط في مناطق صحراوية نائية رغم عدم سيطرتهم على أي مناطق.

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تراجعت وتيرة هجمات التنظيم في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الجديدة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان لكنها ارتفعت في مناطق سيطرة قسد.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان اليوم الخميس، إنه أثناء تصدّي مقاتليها لهجوم نفّذه التنظيم استهدف "نقطة تمركز لقواتنا في بلدة البحرة الوسطى شرقي دير الزور صباح اليوم، ارتقى خمسة من رفاقنا شهداء، وأصيب مقاتل آخر في مواجهات عنيفة تمّت خلال إحباط الهجوم".

وأضافت أن مقاتليها تصدوا للهجوم و"تمكّنوا من إحباط المخطَّط الإرهابي وفرض السيطرة الميدانية".

وأوردت أن قواتها تواصل "عمليات التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم في منطقة الحدث لضمان أمن الأهالي واستئصال بؤر الخطر".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات الذي يقسم محافظة دير الزور إلى قسمين.

وقادت تلك القوات حملة عسكرية أدت إلى دحر التنظيم من آخر معاقله في سوريا عام 2019.

وسيطرت إثر ذلك على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها لا تزال تابعة لها.

وغالبا ما ينفّذ التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات في شمال غرب سوريا، تسفر عن مقتل قياديين في التنظيم، بينها ضربة في حزيران/يونيو الماضي.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الجمعة قتل قيادي بارز في تنظيم داعش في سوريا.