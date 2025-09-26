طقس العراق.. أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة واستقراراً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 26 أيلول 2025، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 33، وأربيل 35، ونينوى وكركوك والأنبار 37، وصلاح الدين 38، وبغداد وكربلاء المقدسة وديالى وبابل وواسط والمثنى 39، والديوانية والنجف الأشرف وذي قار وميسان والبصرة 40".

وأضاف أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق"، مبيناً أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".