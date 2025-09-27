وزير الطاقة التركي: استؤنفت صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا، ألب أرسلان بيرقدار، عن استئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا.

وأوضح بيرقدار، في منشور على منصة "إكس"، أن عملية التصدير عبر هذا الخط بدأت عند الساعة 07:07 من صباح اليوم السبت، 27 أيلول/سبتمبر 2025.

وقال: كان تصدير النفط عبر الخط قد توقف في شباط/فبراير 2023 بسبب الزلازل، لكن شركة "بوتاش" التركية أعادت صيانة أنابيب التصدير في 4 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.

أعلنت وزارة النفط الاتحادية، صباح اليوم السبت، عن استئناف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الخط العراقي التركي.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "عمليات التشغيل انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة، من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر".

معتبرةً أن استئناف تصدير نفط كوردستان "يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تحقيق هذا الإنجاز المهم".

ويُعدّ الاتفاق النفطي الثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، الذي جاء بعد أكثر من عامين من التوقف، تحولاً استراتيجياً في قطاع النفط العراقي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المنظمة والشفافة بين بغداد وأربيل.

جاء الاتفاق بعد سنوات من التوترات والنزاعات القانونية والسياسية، أبرزها حكم محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2023، الذي ألزم تركيا بوقف استيراد النفط من الإقليم دون موافقة بغداد، وهو ما أدّى إلى توقف خط جيهان.

وبعد توقف دام لاكثر من 30 شهراً، تم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، حيث سيتم تصدير 190 الف برميل يوميا، مع تحديد 50 الف برميل للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.

وبحسب الاتفاق ، سيُخصص مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل (يشمل كلفة الإنتاج والنقل) لشركات النفط الدولية عن النفط المصدَّر من الإقليم، وهو مبلغ قريب من السعر المحلي الحالي، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقة استناداً إلى تقارير المستشار الدولي.