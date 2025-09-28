شاسوار عبد الواحد يُنقل من السجن إلى محكمة السليمانية على خلفية ملف جديد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر محلية أن رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، نُقل اليوم الأحد من سجن الإصلاح في السليمانية إلى محكمة المدينة للنظر في قضية جديدة.

وأكدت المعلومات أن عملية نقله تمت دون علمه المسبق أو إبلاغ فريق محاميه، في حين نشرت منصات قريبة من الحراك تفاصيل القضية باعتبارها تطوراً مفاجئاً في ملفاته القضائية.

وشهدت أروقة محكمة السليمانية، جلسة خاصة لعبد الواحد وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت قوات أمنية بأعداد كبيرة في محيط المحكمة.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من شهر من صدور حكم بالسجن خمسة اشهر بحقه في 2 أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية شكوى تقدم بها نائب سابق عن الجيل الجديد.

كما تقرر تأجيل محاكمة شاسوار عبد الواحد في القضية الجديدة إلى يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025.