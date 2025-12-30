الرئيس بارزاني يشيد بالدور الوطني والمهني للدكتور شاخوان عبد الله

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الرئيس مسعود بارزاني عن امتنانه وتقديره الكبير للدكتور شاخوان عبد الله، مشيداً بالدور الفعّال والرصين الذي قام به خلال الفترة الماضية في عمله البرلماني وفي إطار حزبه.

وقال الرئيس بارزاني إن الدكتور شاخوان أتم مهامه بروح وطنية عالية، ملتزماً بالقوانين والانضباط الحزبي، ومثالاً للثقة والمصداقية.

وأضاف الرئيس بارزاني أن مصلحة شعب كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني كانت تقتضي أن يسحب الدكتور شاخوان عبدالله ترشيحه لمنصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي.

وأكد الرئيس بارزاني أنه على يقين بأن الدكتور شاخوان هو الابن الشجاع والكُفء والمخلص لهذا الشعب، وسيظل ابناً باراً للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أي موقع أو منصب كان، وسيؤدي مهامه وواجباته على أكمل وجه، وسيبقى دائماً جديراً بثقتنا.

وفيما يأتي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أعرب عن تقديري البالغ للسيد د. شاخوان عبدالله، الذي كان له دور فاعل وبذل جهوداً حثيثة في عمله البرلماني والحزبي خلال الفترة الماضية، كما أحييه على أدائه مهامه وواجباته بروح وطنية عالية، والتزامه الدائم بالمعايير والضوابط الحزبية، فكان دوماً أهلاً للثقة.

إن مصلحة شعب كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني اقتضت أن يسحب الدكتور شاخوان عبدالله ترشيحه لمنصب نائب رئيس مجلس النواب العراقي؛ ومع ذلك، فإنني على يقين بأن د. شاخوان هو الابن الشجاع والكُفء والمخلص لهذا الشعب، وسيظل ابناً باراً للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أي موقع أو منصب كان، وسيؤدي مهامه وواجباته على أكمل وجه، وسيبقى دائماً جديراً بثقتنا.