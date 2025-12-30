الرئيس بارزاني يهنئ هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الجديدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس مسعود بارزاني اليوم الثلاثاء، بيان تهنئة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الجديدة، بمناسبة انتخابهم رسميًا.

وجاء في بيان الرئيس بارزاني: أتقدم بالتهاني والتبريكات إلى هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي الجديدة، ممثلةً بالسادة هيبت الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، وعدنان فيحان، النائب الأول، وفرهاد الأتروشي النائب الثاني لرئيس المجلس، بمناسبة انتخابهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

وأعرب الرئيس بارزاني عن أمله في أن يكون انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة لمجلس النواب خطوةً تصب في مصلحة المواطنين، ومعالجة المشكلات، وتحقيق الأخوّة والوئام بين جميع مكونات العراق.

يأتي هذا البيان في إطار حرص قيادة إقليم كوردستان على تعزيز التعاون والتفاهم مع المؤسسات الاتحادية بما يخدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.