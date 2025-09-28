الدنمارك تحظر تحليق المسيّرات المدنية هذا الأسبوع بسبب القمة الأوروبية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ستحظر الدنمارك تحليق المسيرات المدنية في أنحاء البلاد هذا الأسبوع لضمان الأمن في وقت تستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد الأوروبي، حسبما أعلنت وزارة النقل الأحد.

وأدى رصد تحليق مسيرات مجهولة في أنحاء الدنمارك منذ 22 ايلول/سبتمبر إلى إغلاق عدد من المطارات. ولمحت الدنمارك إلى احتمال تورط روسي في ذلك وهو ما نفته موسكو.

وتستضيف كوبنهاغن قمة للاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس.

وقال وزير النقل توماس دانييلسن في بيان "تستضيف الدنمارك قادة الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل حيث سيكون هناك تركيز إضافي على الأمن. وبالتالي سنغلق، من الإثنين إلى الجمعة، المجال الجوي للدنمارك أمام جميع المسيرات المدنية".

أضاف "بهذه الطريقة نزيل الخطر الذي يمكن أن يسببه الخلط بين مسيّرات العدو والمسيرات الشرعية".

وقد يؤدي انتهاك الحظر إلى غرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين، وفق الوزارة.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد في البيان نفسه إن الغرض من الحظر هو تسهيل عمل الشرطة والسلطات الأخرى.

وأكد أن "الشرطة في حالة تأهب، وعلى سلطاتنا استخدام قواتها عند الضرورة لحماية الدنماركيين وضيوفنا".

وأضاف أن الحظر يعني أن الشرطة لن تضطر إلى "تسخير جهودها على المسيرات المدنية" التي لا تشكل مشكلة للأمن والشرطة.

وأعلنت الشرطة الدنماركية السبت أنها تلقت أكثر من 500 بلاغ من مواطنين عن تحليق مسيرات، رُفض معظمها لعدم أهميته.

AFP