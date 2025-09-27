طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 27 أيلول 2025، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق العراق".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع مناطق العراق، كالتالي: السليمانية 32، دهوك 33، أربيل 34، نينوى وكركوك 37، صلاح الدين والأنبار وواسط 38، بغداد وديالى 39، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والديوانية 40، ميسان وذي قار والمثنى 41، البصرة 42".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط في المنطقة الجنوبية إلى (30-40) كم/س، مُسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي الغبار (3-5) كم".

وأشار إلى أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، تنشط نهاراً في المنطقة الجنوبية إلى (30-40) كم/س، مُسببة تصاعد الغبار فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، ومدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40) كم/س، مُسببة تصاعد الغبار فيهما، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم".