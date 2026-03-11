إيران تعلن انسحابها من مونديال 2026 بسبب التوترات العسكرية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الرياضة والشباب الإيراني، أحمد دنيا مالي، اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، قرار بلاده بعدم المشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك على خلفية تصاعد حدة الصراعات والتوترات العسكرية في المنطقة.

وأوضح الوزير الإيراني أن الأوضاع الراهنة تحول دون مشاركة المنتخب الوطني في البطولة، مشيراً إلى أن الظروف الأمنية والسياسية المترتبة على التصعيد العسكري الأخير تجعل من الصعب إرسال الفريق للتنافس على الأراضي الأمريكية.

كما أشار مالي إلى أن بلاده واجهت أزمات حادة خلال الأشهر الماضية نتيجة العمليات العسكرية التي خلفت آلاف الضحايا.

مؤكداً أن هذه التطورات أثارت تساؤلات داخلية جدية حول جدوى المشاركة في بطولة تستضيفها دولة تُتهم بالضلوع في تلك العمليات.

يُذكر أن المنتخب الإيراني كان قد ضمن تأهله بالفعل إلى نهائيات مونديال 2026، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا، مصر، ونيوزيلندا.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، بواقع مباراتين في مدينة إينغلوود بولاية كاليفورنيا، ومباراة ثالثة في مدينة سياتل.