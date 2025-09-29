نتنياهو: نعلم مكان تخزين إيران لليورانيوم المخصب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تعلم مكان تخزين إيران لما يقرب من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من درجة تصنيع الأسلحة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "نحن نعلم بالتأكيد مكانه. لدينا فكرة جيدة جداً عن مكانه"، مضيفاً أن إسرائيل شاركت هذه المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كانت إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تبلغ 60 بالمئة في أوائل الصيف، قبل بدء الحرب التي شنتها إسرائيل ضدها.

يذكر أنه، يتطلب إنتاج أسلحة نووية تخصيباً إضافياً يتجاوز نسبة 90 بالمئة. وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

ولا يزال من غير الواضح مدى احتفاظ إيران بهذا المخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، وما إذا كانت قدراتها على التخصيب لا تزال سليمة بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية في يونيو (حزيران).

وعندما سُئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل، التي يعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك ترسانة نووية سرية، تخطط لمصادرة اليورانيوم، لم يقدم إجابة مباشرة.

وقال: "يجب أن نحافظ على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على إيران، لنجعل من الواضح أننا لن نتسامح مع استئناف جهودها لبناء قنابل نووية".

وبعد نحو عشر سنوات من الاتفاق النووي التاريخي مع إيران، أعيد الأحد فرض العقوبات الأممية التي كانت مفروضة على طهران.

وقد انتهت المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق بين طهران وشركائها في التفاوض (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا).

وقد بادرت الدول الأوروبية الثلاث إلى إعادة فرض العقوبات، متهمةً إيران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لا سيما من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز بكثير ما هو مطلوب للأغراض المدنية.