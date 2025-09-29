إنقاذ نحو 400 مهاجر قرب السواحل الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ نحو 400 مهاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة، ضمن سلسلة عمليات تمت قبالة السواحل الفرنسية، بينما كان المهاجرون يحاولون العبور إلى بريطانيا على متن قوارب غير آمنة.

وأُنقذ السبت نحو 220 شخصا في بولونيي سور مير، ودييب وكاليه (شمال فرنسا). وقضت امرأتان صوماليتان رغم محاولات إنعاش قلبيهما، فيما أُصيب خمسة أشخاص بجروح طفيفة، وسُجّلت حالات عدّة من انخفاض حرارة الجسم.

وأُنقذ الأحد ما لا يقل عن 176 مهاجرا بينهم عدد كبير من الجرحى. وقضى مراهق عُثر عليه فاقدا الوعي على أحد الشواطئ.

وانتُشلت صباح السبت جثة مهاجر في غرافلين (شمال). ورجّحت النيابة العامة في دونكيرك أن يكون لاقى حتفه قبل أيام.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات خلال محاولات العبور غير النظامية للحدود الفرنسية البريطانية منذ مطلع العام إلى 27 شخصا أقلّه، بحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس مستندة إلى بيانات رسمية.

ورغم التعزيزات المتواصلة التي تُقدّمها فرنسا لمنع عمليات العبور غير النظامية بدعم مالي من المملكة المتحدة، لم تتراجع وتيرة هذه العمليات. فمنذ مطلع العام، نجح أكثر من 32 ألف شخص في الوصول إلى السواحل البريطانية على متن قوارب صغيرة، في رقم يُعدّ قياسيا.

وبحسب السلطات البريطانية، وصل 895 مهاجرا السبت إلى المملكة المتحدة على متن 12 قاربا صغيرا، وهو معدّل مرتفع جدا يصل إلى نحو 75 راكبا في كل قارب.

وتنص اتفاقية هجرة جديدة بين لندن وباريس دخلت حيز التنفيذ في آب/أغسطس، على تبادل المهاجرين بين البلدين على أساس مبدأ "واحد مقابل واحد"، فمقابل كل شخص يُعاد من المملكة المتحدة، توافق لندن على دخول مهاجر آخر من فرنسا بشكل قانوني.

لكن هذا الإجراء الذي تعرّض لانتقادات حادة من جانب منظمات غير حكومية ويواجه طعونا قضائية، لا يحمل حتى اليوم سوى تأثير رمزي، ولا يردع الغالبية العظمى من الراغبين في الهجرة من محاولة العبور بشكل غير قانوني.

AFP