رئيس الحكومة يستقبل سفير بنغلاديش الجديد لدى العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 29 أيلول (سبتمبر) 2025، سفير بنغلاديش الجديد لدى العراق مقصود الحق.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، مبدياً استعداد حكومة إقليم كوردستان التام لتعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها.

ونقل السفير البنغلاديشي تحيات رئيس جمهورية بلاده إلى رئيس الحكومة، مؤكداً أهمية توطيد العلاقات بين بنغلاديش وإقليم كوردستان في شتى المجالات.

كما أعرب السفير، باسم الجالية البنغلاديشية المقيمة في إقليم كوردستان، عن امتنانه لما تلقاه الجالية من تعاون وتسهيلات وحسن ضيافة من شعب وحكومة الإقليم.