الصين تعلن تدشين أعلى جسر في العالم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دشنت السلطات الصينية الأحد ما تقول إنه أعلى جسر في العالم ويمتد على ارتفاع 625 مترا فوق واد في مقاطعة قويتشو الجبلية في جنوب البلاد، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن جسر هواجيانغ غراند كانيون يتفوق على جسر بيبانجيانغ في الارتفاع، إذ يمتد على ارتفاع 565 مترا فوق النهر نفسه على مسافة حوالى 100 كيلومتر في المقاطعة عينها. وكان جسر بيبانجيانغ افتُتح أمام حركة المرور عام 2016.

وبدأت المركبات السير على طول الجسر الرئيسي الذي يبلغ طوله 1420 مترا والمدعوم بدعائم ترتفع الى السحاب، وفق صور ملتقطة بواسطة مسيّرات عرضها التلفزيون الرسمي.

وأعرب مهندسون ومسؤولون محليون ومتفرجون شاركوا في التدشين لوسائل الإعلام عن فخرهم بالمعلم الجديد الذي استمر بناؤه ثلاث سنوات.

وقالت رئيسة إدارة النقل في المقاطعة تشانغ ين في مؤتمر صحافي عُقد الأربعاء "إن افتتاح جسر هواجيانغ غراند كانيون يقلل وقت السفر بين جانبي الوادي من ساعتين إلى دقيقتين". وأشارت إلى الفوائد المتوقعة من هذا الافتتاح على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويُعدّ بدء تشغيل هذا الطريق دليلا إضافيا على الاستثمارات الضخمة التي ضختها الصين في البنية التحتية الرئيسية في العقود الأخيرة التي طبعها مسار سريع نحو النمو الاقتصادي والتحضر.

وبحسب وكالة أنباء شينخوا، تضم مقاطعة قويتشو ما يقرب من نصف الجسور المئة الأطول في العالم.

ولا يزال جسر ميلو في جنوب فرنسا أطول جسر في العالم من حيث الارتفاع الهيكلي الإجمالي (وليس المسافة الرأسية بين سطحه وأدنى نقطة أسفله)، بارتفاع 343 مترا.