تعزيز الشراكة القضائية بين أربيل وباريس وأشادت بكفاءة السلطة القضائية للإقليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، اليوم الأثنين 29 ايلول2025، القاضية، كلير تيبو، ممثلة وزارة العدل الفرنسية في كل من تركيا والعراق، المختصة بقضايا التعاون القانوني والإنابات القضائية.

وتم خلال اللقاء، بحث كيفية تعزيز التعاون والتنسيق، بين السلطتين القضائيتين الفرنسية واقليم كوردستان،فضلا عن معالجة القضايا الخاصة بمواطني اقليم كوردستان في فرنسا.

كما تمت مناقشة كيفية تبادل المعلومات القضائية بين الجانبين، وافتتاح دورات لتدريب قضاة اقليم كوردستان في فرنسا.

ومن جانبها اشادت القاضية "تيبو" بكفاءة السلطة القضائية في اقليم كوردستان في التعامل مع الملفات المختلفة، واستقلالية عملها بعيدا عن الضغوطات.

وأعرب رئيس ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، عن سروره بالزيارة، مؤكدًا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق القضائي بين الجانبين.