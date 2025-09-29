بريطانيا تخطط لتشديد قوانين الهجرة لاحتواء صعود اليمين المتشدد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية، اليوم الاثنين، قواعد جديدة صارمة للمهاجرين الذين يسعون للاستقرار في المملكة المتحدة، في وقت يسعى حزب العمال الحاكم في مؤتمره السنوي لتصعيد معركته ضد اليمين المتشدد.

وسيتعين على المهاجرين الساعين للبقاء لأجل غير مسمى الحصول على وظيفة وعدم المطالبة بأي إعانات والقيام بأعمال مجتمعية تطوعية، بموجب الخطة.

وعرض حزب العمال تلك التعديلات في إطار استراتيجيا تهدف إلى استعادة الدعم بين الناخبين الذين يجذبهم حزب الإصلاح (ريفورم يو كي) المناهض للهجرة، والذي تزداد شعبيته بشكل كبير.

والتصدي لحزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، هو الموضوع الرئيسي لمؤتمر حزب العمال الذي يستمر أربعة أيام في ليفربول بشمال غرب إنكلترا.

ويحق حالياً لمن عائلته في بريطانيا وأقام فيها لخمس سنوات الحصول على إقامة "غير محددة المدة" -- إقامة دائمة -- وكذلك لمن أقام بشكل قانوني لمدة عشر سنوات بأي نوع من التأشيرات.

ويتمتع الذين يستوفون هذه الشروط أيضاً بالحق في العيش والعمل والدراسة والحصول على إعانات وعلى الجنسية البريطانية.

ولكن في تحول كبير في هذه السياسة أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شعبانة محمود أمام مؤتمر حزب العمال أنه سيتعين على المهاجرين الراغبين في الاستقرار المساهمة في الضمان الاجتماعي وعدم المطالبة بأي إعانات وأن يكون لديهم سجل جنائي نظيف.

أضافت "يجب أن تكسبوا الحق بجدارة" مؤكدة أن الحكومة ستجري مشاورات بشأن هذه التغييرات في وقت لاحق من هذا العام.

ويأتي هذا بعيد إعلان حزب الإصلاح اليميني المتشدد الذي يتصدر استطلاعات الرأي حالياً، أنه سيلغي كلياً الحق في الحصول على إقامة دائمة، وسيلزم المهاجرين التقدم للحصول على تأشيرة كل خمس سنوات.

وينطبق هذا على مئات الآف الأشخاص الذين يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة.