الذهب.. ارتفاع قياسي بدعم الإغلاق والفائدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء، ويستعد لتسجيل أفضل أداء شهري في 14 عاما، حيث عززت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الطلب على المعدن كملاذ آمن.

المعدن الأصفر ارتفع في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى مستوى 3843 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 06:00 بتوقيت السعودية، وزاد 11.4% حتى الآن في سبتمبر، ويتجه لتسجيل أفضل شهر له منذ أغسطس 2011، فيما صعدت العقود الآجلة تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3872 دولارا.

لم يحرز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على ما يبدو أي تقدم خلال اجتماعه بالديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات، وقد أدت بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا إلى زيادة التوقعات بأن يقدم البنك المركزي الأمريكي على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

يرى المتعاملون فرصة بـ 89% لتخفيض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للفيدرالي، وذلك وفقا لأداة "فيد ووتش"، ويزدهر الذهب الذي غالبا ما يستخدم كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، فيما يترقب المستثمرون بيانات أمريكية عن سوق العمل يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل على صحة الاقتصاد.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1598 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.8% إلى 1259 دولارا.

المصدر.. الاقتصادية