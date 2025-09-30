وسيلة فعالة لـ خسارة الوزن.. بـ لمسة من التوابل الحارة في الوجبة الغذائية

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشفت دراسة أميركية أن إضافة لمسة من التوابل الحارة إلى الوجبة الغذائية تعتبر وسيلة فعالة لتقليل كمية الغذاء التي يتناولها الشخص وبالتالي الحد من السعرات الحرارية التي يحصل عليها.

وبحسب الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة بنسلفانيا الأميركية، وجد الباحثون أن الفلفل الحار والتوابل المماثلة تؤثر على كمية الطعام الذي يتناوله الفرد في كل وجبة.

وأكدت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "فوود كواليتي أند بريفيرانس" المتخصصة في العلوم الغذائية أن الوجبات المتبلة تجعل الشخص يقلل من كمية الطعام التي يتناولها والسعرات التي يحصل عليها.

وتقول الباحثة بيغ كانينهام رئيسة فريق الدراسة: "نعرف أنه عندما يأكل الشخص ببطء، فإنه يأكل كمية أقل من الطعام"، مضيفة في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الابحاث العلمية: "نعتقد أن الوجبات الحارة تجعل الشخص يأكل ببطء وقد قمنا بإجراء تجربة علمية للتيقن من هذه الفرضية".

وشملت التجربة تقديم وجبات متبلة بدرجات مختلفة من الفلفل الحار إلى مجموعة من المتطوعين مع قياس كمية الطعام التي يتناولها كل متطوع مع الحفاظ على مذاق الوجبة بشكل عام.

وتبين من التجربة أن زيادة كمية التوابل الحارة يؤثر على سرعة تناول الوجبة وتقليل كمية الطعام والسعرات التي يستهلكها كل متطوع.

وأوضحت كانينهام أن المشاركين في التجربة كانوا يتناولون الطعام الحار بوتيرة أبطأ بمعنى أنهم كانوا يحتفظون بالطعام في أفواههم لفترة أطول مما يساعد في إعطاء شعور بالامتلاء والشبع، مما يجعلهم يأكلون كميات أقل من الطعام.

وأكد الباحث جون هايز استاذ علوم التغذية وأحد المشاركين في الدراسة أن هذه النتائج "تشير إلى إمكانية استخدام الفلفل الحار كاستراتيجية للحد من مشكلة الإفراط من استهلاك الغذاء".

المصدر.. وكالات