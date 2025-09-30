افتتاح معرض الكتاب بنسخته الرابعة في عينكاوا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- افتتح اليوم في قضاء عينكاوا بأربيل، المعرض الرابع للكتاب، بمشاركة واسعة من دور النشر المحلية والعربية والعالمية. ويستمر المعرض لمدة أسبوع كامل، ويقدم آلاف العناوين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية متنوعة.

وصرح كوردو رمزي، المدير العام للفنون والثقافة السريانية، لـ "كردستان 24" أن "المعرض يضم حوالي 30 دار نشر تعرض كتبها باللغات الكردية والعربية والإنجليزية، مع إقبال خاص على الكتب السريانية". وأشار رمزي إلى أن المعرض يشتمل على كتب في التاريخ، الفلسفة، الشعر، الروايات، قصص الأطفال، التربية والتعليم، والكتب الدينية، بالإضافة إلى تاريخ بلاد ما بين النهرين والتاريخ السرياني، وبعض الكتب الكنسية بمشاركة كنيستين.

وأضاف رمزي أن هذا المعرض ليس مجرد عرض للكتب، بل هو "مهرجان ثقافي شامل" يتضمن أمسيات شعرية وعروض موسيقية وغنائية. كما يضم المعرض جلسات نقاش حول الهوية (الكلدانية، السريانية، الآشورية)، اللغة والأدب السرياني، ومحاور تعزز التعايش المشترك. وأكد رمزي على أن "الكتاب هو مرآة الهوية، وكل إنسان يمتلك هويته الخاصة".

يفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً. ويشهد المعرض مشاركة يومية لنحو 20 شاعراً يلقون قصائدهم، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الكتب التي طبعتها المديرية العامة للفنون والثقافة السريانية لكتاب سريان.

واختتم رمزي حديثه بالإعلان عن مشاركة فرقة أوركسترا غداً الأربعاء، في أحد شوارع عينكاوا، ضمن فعاليات المعرض.