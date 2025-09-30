في قائمة خالية من اسم العراق.. مصر ضمن أسوأ 10 بلدان في العالم بجودة الحياة

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- ضمت قائمة اكثر 10 بلدان سوءًا بمؤشر جودة الحياة، دولة عربية واحدة، وهي مصر، وذلك ضمن قائمة لم تضم سوى حوالي نصف بلدان العالم، أي 89 بلدا فقط.

وجاءت نيجيريا بمؤشر جودة حياة يبلغ 15.6 نقطة، لتتصدر قائمة أسوأ البلدان بجودة الحياة، تليها فنزويلا، بـ73 نقطة، ثم بنغلادش، وسيريلانكا، ثم مصر، وايران، ثم بيرو، وبعدها كينيا وفيتنام، ثم الفلبين بصفتها افضل الدول العشرة السيئة بجودة الحياة.

وبلغت نقاط مصر 83.2 فيما بلغت نقاط ايران 86 نقطة، فيما لم يضم التصنيف اسم العراق.

اما افضل دولة بجودة الحياة فكانت لوكسمبورغ بنقاط بلغت 218 بمؤشر جودة الحياة.