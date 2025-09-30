زاخو يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يستضيف فريق زاخو في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء نظيره القادسية الكويتي لحساب بطولة دوري أبطال الخليج.

وتقام المباراة الافتتاحية لنادي زاخو في البطولة على أرضية ملعب دهوك الدولي، وتعد هذه المواجهة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريق العراقي في مسابقة إقليمية ذات تاريخ عريق ومنافسة قوية.

ويطمح زاخو، الذي يمثل العراق في هذه البطولة، الى تحقيق انطلاقة إيجابية وحصد أول ثلاث نقاط على أرضه وبين جماهيره، لتسهيل مهمته في العبور من دور المجموعات.

في المقابل، يدخل القادسية الكويتي، اللقاء بطموح كبير لتحقيق فوز خارج الديار، مما ينذر بمباراة قوية ومثيرة من الناحية التكتيكية والفنية.

وينتظر أن يشهد ملعب دهوك حضوراً جماهيرياً كبيراً من أنصار نادي زاخو ومحبي كرة القدم العراقية لدعم الفريق في أولى خطواته نحو تحقيق لقب غائب عن الأندية العراقية منذ فترة طويلة في البطولات الخليجية.