مراسل كوردستان 24 في بغداد يكشف موعد إيداع رواتب موظفي الإقليم في حساب مالية كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزير المالية الاتحادية طيف سامي، أمراً بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز. وبحسب معلومات كوردستان24، من المقرر أن تُحوَّل الرواتب اليوم إلى حساب وزارة مالية كوردستان.

وقال مراسل كوردستان24 في بغداد شڤان جباري: اليوم الثلاثاء، 30 أيلول 2025، أصدرت وزير المالية الاتحادية، طيف سامي، أمراً بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز (السابع) والتي تتجاوز تريليون دينار.

وأشار مراسل كوردستان24 إلى أنه من المنتظر أن تقوم وزارة المالية الاتحادية اليوم الثلاثاء بتحويل الرواتب إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه إيرادات نفط إقليم كوردستان لشهر تموز 2025، البالغة 120 مليار دينار، قد أُودِعت نقداً يوم الخميس، 25 أيلول 2025، في الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.