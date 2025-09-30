بإشراف الرئيس بارزاني.. الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يعقدان اجتماعاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وفقاً لمعلومات حصلت عليها كوردستان24، يعقد اليوم الثلاثاء 30 أيلول 2025، الحزبان، الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، اجتماعاً، بإشراف الرئيس مسعود بارزاني.

الاجتماع رفيع المستوى، ينعقد بحضور كل من نيجيرفان بارزاني، ومسرور بارزاني، نائبا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ويضم وفد الاتحاد الوطني كل من رئيس حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ومسؤول مكتب مام جلال قوباد طالباني.

ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع، الوضع السياسي في العراق والمنطقة، والعملية السياسية في إقليم كوردستان وتشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان.

يذكر أن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني عقد الأحد 28 أيلول 2025، اجتماعاً ناقش خلاله اللقاء الذي جرى السبت، بين الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، ووُصف الاجتماع بأنه كان إيجابياً للغاية.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فضل عدم الكشف عن اسمه، لموقع كوردستان24، بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني أحرزا خطوات جيدة نحو تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تبدأ اجتماعات برلمان كوردستان خلال الشهر المقبل، وخاصة في الأسبوعين المقبلين.

كما أوضح أن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني سيعقد اجتماعاً برئاسة الرئيس بارزاني، حيث سيناقش العلاقات مع الاتحاد الوطني إلى جانب خطوات تشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد أن كلا الحزبين قريبان جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وأن تقدماً جيداً تحقق في هذا المسار.

من جانبه، قال أحد أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لموقع كوردستان24، إن اجتماع اليوم تضمن مناقشة لقاء الأمس بين الرئيس بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، مشيراً إلى أن اللقاء كان إيجابياً للغاية.

وأضاف أن اجتماعاً مشتركاً بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني سيُعقد قريباً بهدف تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وكان سعدي أحمد بيره، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد صرح في وقت سابق لموقع كوردستان24، بأن لدى الاتحاد الوطني مرشحين لمنصب رئيس برلمان كوردستان، ومن بينهم شالاو كوسرت رسول.