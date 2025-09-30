المالية الاتحادية تودع رواتب موظفي الإقليم عن شهر تموز في حساب مالية كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إيداع المالية الاتحادية مبلغ ( 956،928،000،000 )، في حساب مالية كوردستان، عن رواتب موظفي إقليم كوردستان، لـ شهر تموز الماضي.

ووفقاً لإعلام وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، تم إيداع مبلغ تسعمائة وستة وخمسين مليارًا وتسعمائة وثمانية وعشرين مليون دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي كدفعة لرواتب شهر تموز.

وكانت وزير المالية الاتحادية طيف سامي، أصدرت، اليوم الثلاثاء 30 أيلول 2025، أمراً بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز.

وقال مراسل كوردستان24 في بغداد شڤان جباري: في وقت سابق من اليوم، أصدرت وزير المالية الاتحادية، طيف سامي، أمراً بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز .

وأشار مراسل كوردستان24 إلى أنه من المنتظر أن تقوم وزارة المالية الاتحادية اليوم الثلاثاء بتحويل الرواتب إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

ويأتي ذلك في وقت كانت فيه إيرادات نفط إقليم كوردستان لشهر تموز 2025، البالغة 120 مليار دينار، قد أُودِعت نقداً يوم الخميس، 25 أيلول 2025، في الحساب المصرفي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.