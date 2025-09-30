قريباً.. افتتاح مسار من الطريق المزدوج "ماوران" أمام السائقين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- اكتمل مشروع الطريق المزدوج "ماوران" بنسبة 35%، ومن المقرر خلال فترة قريبة افتتاح أحد المسارات أمام حركة السائقين، فيما يُتوقع أن يُنجز المشروع قبل موعده المحدد في عام 2027.

وقال مدير المشروع، هلگورد ولي، لكوردستان24 إن هذا المشروع هو مشروع إكمال طريق "كۆره – شقلاوة – قنديل"، الذي يُنفذ من قبل شركة (North Light) بكلفة 90 مليار دينار. وأضاف: اليوم كان آخر يوم للعمل في مسار الجانب الأيمن من الطريق، ويعد هذا وقت قياسي لإكماله.

وأشار هلگورد ولي إلى أن المدة المقررة لإكمال المشروع هي سنتان، لكن بثقة تامة سيُنجز قبل موعده المحدد، مبيناً أن أحد المسارات قد اكتمل تعبيده بشكل نهائي، فيما المسار الآخر وصل إلى مرحلة ما قبل التعبيد ولم يتبقَّ سوى عملية التبليط.

من جانبه، أعلن المشرف على المشروع أنه ابتداءً من الغد سيبدأ العمل بالمرحلة النهائية في كل من نفقَي ماوران وميراوة، والتي تتضمن الأقسام الإلكتروميكانيكية من إنارة وتهوية وأنظمة إطفاء الحرائق، وذلك وفقاً للمعايير العالمية.

كما أوضح أن افتتاح أحد مسارات المشروع سيتم بالتنسيق مع القائممقامية ومديرية المرور، لضمان سلامة المواطنين.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى أن يكون هذا الطريق طريقاً سريعاً آمناً، مشيراً إلى أنهم يعملون حالياً على إعداد التصاميم والمخططات الخاصة بنقاط الالتفاف (U-turn) ابتداءً من منطقة باسرمة وصولاً إلى سبيلك وخليفان، حيث ستُنفذ جميعها عبر جسور التفاف (Interchange) لضمان السلامة الكاملة للطريق، وبعد استكمال التصاميم ستُباشر أعمال التنفيذ.