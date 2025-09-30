بدء توزيع رواتب موظفي كوردستان عبر "حسابي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يتم يوم غدٍ الأربعاء بدء توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز الماضي عبر مشروع "حسابي".

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، إيداع المالية الاتحادية مبلغ ( 956،928،000،000 )، في حساب مالية كوردستان، عن رواتب موظفي إقليم كوردستان، لـ شهر تموز الماضي.

ووفقاً لإعلام وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، تم إيداع مبلغ تسعمائة وستة وخمسين مليارًا وتسعمائة وثمانية وعشرين مليون دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي كدفعة لرواتب شهر تموز.

وكانت وزير المالية الاتحادية، طيف سامي، أصدرت، الثلاثاء 30 أيلول 2025، أمراً بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز.

يأتي ذلك بعد أيامٍ من إعلان حكومة إقليم كوردستان عن إيداع مبلغ 120 مليار دينار من إيرادات كوردستان غير النفطية لشهر تموز 2025، في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية عبر فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.