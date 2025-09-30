وزارة البيشمركة والقوات الأميركية تبحثان خطوات توحيد البيشمركة

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الفريق الركن عيسى عُزير رئيس أركان وزارة البيشمركة، اليوم الموافق ٣٠ من أیلول ٢٠٢٥، الكولونيل ديك بايلويك مسؤول مكتب التعاون الأمني في القنصلية الأمريكية العامة في أربيل.

وحضر اللقاء اللواء الركن هوشمند حيدر معاون رئيس الأركان للإدارية والميرة واللواء الركن محمد سعيد مدير العلاقات والتنسيق في الوزارة، تم بحث آخر جهود وزارة البيشمركة في عملية توحيد القوات.

وفي محور آخر من اللقاء تمت مناقشة مراحل تنفيذ مذكرة التفاهم بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الامريكية وناقش الجانبان مذكرة التفاهم واتفقا على تنفيذ البنود المدرجة في جدول الأعمال،

وأكد رئيس الأركان أن وزارة البيشمركة ملتزمة بعملية الإصلاح وستواصل استكمال العملية.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على التعاون والاهتمام أكثر بالعلاقات بين وزارة البيشمركة والقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان لإكمال العملية التي تقوم بها وزارة البيشمركة بدعم كامل من حكومة إقليم كوردستان وتعاون قوات التحالف الدولي في المشروع إصلاح وتنظيم القوات.