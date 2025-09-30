سومو: تصدير 160 ألف برميل يومياً من نفط كوردستان

منذ دقيقتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة رويترز نقلاً عن مصدرين عراقيين رفيعي المستوى، أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تبيع يومياً ما بين 150 إلى 160 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، مع وجود خطط لزيادة حجم الصادرات في الأيام المقبلة.

وأشار المصدران إلى أن صادرات العراق النفطية الكلية ارتفعت حالياً إلى نحو 3.6 ملايين برميل يومياً، وذلك بعد استئناف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان.

وأكدت رويترز أن بغداد تتجه لرفع معدل التصدير تدريجياً خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من إجمالي صادرات البلاد النفطية.

وفي الـ 27 أيلول 2025، أعلنت وزارة النفط الاتحادية، عن استئناف عمليات تصدير نفط إقليم كوردستان عبر الخط العراقي التركي.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "عمليات التشغيل انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة، من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر".

معتبرةً أن استئناف تصدير نفط كوردستان "يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تحقيق هذا الإنجاز المهم".

ويُعدّ الاتفاق النفطي الثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، الذي جاء بعد أكثر من عامين من التوقف، تحولاً استراتيجياً في قطاع النفط العراقي، ويؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المنظمة والشفافة بين بغداد وأربيل.

جاء الاتفاق بعد سنوات من التوترات والنزاعات القانونية والسياسية، أبرزها حكم محكمة التحكيم الدولية في باريس عام 2023، الذي ألزم تركيا بوقف استيراد النفط من الإقليم دون موافقة بغداد، وهو ما أدّى إلى توقف خط جيهان.

وبعد توقف دام لاكثر من 30 شهراً، تم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، حيث سيتم تصدير 190 الف برميل يوميا، مع تحديد 50 الف برميل للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان.

وبحسب الاتفاق ، سيُخصص مبلغ 16 دولاراً عن كل برميل (يشمل كلفة الإنتاج والنقل) لشركات النفط الدولية عن النفط المصدَّر من الإقليم، وهو مبلغ قريب من السعر المحلي الحالي، مع إمكانية إدخال تعديلات لاحقة استناداً إلى تقارير المستشار الدولي.