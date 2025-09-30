بابا الفاتيكان يأمل أن توافق حماس على خطة السلام الأميركية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب البابا لاوون الرابع عشر مساء الثلاثاء عن أمله أن توافق حركة حماس ضمن المهلة المحددة على خطة السلام الأميركية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ونقلت وكالات الأنباء عن البابا قوله لصحافيين إيطاليين لدى خروجه من مقره الصيفي في كاستيل غاندولفو بمحيط روما، "آمل أن توافق حماس ضمن المهل المحددة. هناك عناصر مثيرة للاهتمام" في الخطة الأميركية.

وأضاف "من المهم إرساء وقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حماس الثلاثاء بمصير قاتم، وأمهلها ثلاثة أو أربعة أيام للرد على خطته بشأن غزة، في وقت بدأت الحركة بدرس المقترح الذي قالت إسرائيل إنها تؤيده.

وتنص الخطة على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لدى حماس ونزع سلاح الحركة وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، يليه تشكيل مجلس سلام يترأسه ترامب بنفسه.