احتمال وجود 91 شخصا عالقين تحت مبنى مدرسة انهار في إندونيسيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قال الناطق باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا عبد المهاري إن نحو 91 شخصا "ربما" لا يزالون عالقين تحت أنقاض مدرسة قرآنية انهارت الاثنين في جاوا في إندونيسيا.

وأوضح المتحدث "بحسب أعداد الطلاب الذين يرتادون المدرسة، نقدر أن 91 شخصا عالقون تحت مواد بناء".

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط ثلاثة قتلى فيما اعتبر 38 في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون الأربعاء خلال مؤتمر صحافي إنهم لا يزالون يسعون إلى تأكيد عدد المفقودين.

وتركز فرق الانقاذ على توفير الدعم المنقذ للحياة للأشخاص العالقين تحت الأنقاض على ما أفاد إمي فريزير مدير العمليات في الهيئة الوطنية للبحث والانقاذ. وأوضح أنها تركز على سبع مناطق رصدت فيها مؤشرات حياة.

وينتظر عشرات الأهالي الأربعاء قرب المبنى المنهار فيما تبحث فرق الانقاذ عن ناجين.