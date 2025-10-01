تايوان ترفض طلب واشنطن تصنيع 50 بالمائة من شرائحها في الولايات المتحدة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رفضت تايبيه الأربعاء طلب واشنطن أن يتمّ في الولايات المتّحدة تصنيع 50% من أشباه الموصلات المنتجة في تايوان، في خطوة تريد من خلالها إدارة الرئيس دونالد ترامب تقليل اعتمادها على الجزيرة في هذا القطاع الاستراتيجي.

وقالت نائبة رئيسة وزراء تايوان تشينغ لي-تشيون "أريد أن أوضح أنّ هذه الفكرة تأتي من الولايات المتّحدة. فريقنا التفاوضي لم يلتزم قط تقاسم إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 50-50".

وأضافت أنّ تايوان "لن تقبل بمثل هكذا شرط"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأتى تصريح كبيرة المفاوضين التايوانيين بشأن التعرفات الجمركية ردّا على إعلان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أنّه اقترح على تايوان تقاسم إنتاج الرقائق بنسبة 50-50.