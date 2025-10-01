اعتقالات في صربيا على خلفية تدنيس مساجد ونُصُب تذكارية في فرنسا

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصربية أنها اعتقلت 11 شخصاً يشتبه في قيامهم بوضع رؤوس الخنازير أمام المساجد في فرنسا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الموقوفين الصرب تلقوا تدريباً على يد مشتبه به آخر "يعمل بناء على تعليمات جهاز استخبارات أجنبي"، وهو "متوارٍ حاليا"، بدون تحديد جنسيته.

وأضاف البيان "كان هدفهم أيضا نشر أفكار تدعو إلى الكراهية والتمييز والعنف القائم على الاختلافات".

وفي مطلع شهر أيلول/ سبتمبر، عُثر على تسعة رؤوس خنازير أمام مساجد في باريس والمناطق المحيطة بها.

وفي أواخر نيسان/أبريل تم تخريب النصب التذكاري للهولوكوست وثلاثة معابد يهودية ومطعم في باريس برشّ طلاء أخضر.

ووُجهت اتهامات إلى ثلاثة صرب وسُجنوا في فرنسا في إطار التحقيق. وسيمثل الموقوفون الـ 11 أمام النيابة العامة بتهم مختلفة، منها التمييز العنصري والتجسس.

ونُفذت الاعتقالات في العاصمة الصربية بلغراد وفي مدينة فيليكا بلانا الواقعة على بُعد حوالى 100 كيلومتر جنوبا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.