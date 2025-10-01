10 آلاف بحيرة أسماك مخالفة تهدد الأمن المائي في العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت وزارة الموارد المائية العراقية من اتساع ظاهرة التجاوزات على المياه الجوفية، بعد رصدها ما بين 9 إلى 10 آلاف بحيرة أسماك أُنشئت بصورة مخالفة للقانون، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي في البلاد.

وقال معاون المدير العام للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، غزوان السهلاني، إن الوزارة تمكنت منذ تشرين الثاني 2022 من ردم أكثر من 10 آلاف بحيرة غير نظامية، لكنها لاتزال تواجه تحدياً يتمثل في عودة بعض المواطنين لاستخدامها بعد ردمها.

وأوضح أن الاستغلال الجائر للمياه الجوفية يؤدي إلى استنزاف خطير للمخزون المائي، رغم اعتماد خطط سنوية لتنظيم الاستخدام في محافظات عدة بينها نينوى وكركوك وديالى والمثنى.

وأشار السهلاني إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية وميدانية لمواجهة هذه الظاهرة، تشمل حملات ردم وملاحقة قضائية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتشديد العقوبات على المتجاوزين.

في سياق متصل بترشيد إدارة الموارد المائية، أعلنت أمانة بغداد توزيع 150 ألف مقياس ماء مجاني على المشتركين بهدف ضبط الاستهلاك واستيفاء الأجور وفق الكميات الفعلية بدلاً من التقديرات.

وأكد مدير إعلام دائرة ماء بغداد، حامد غازي الدارجي، أن نحو 30% من المشتركين في العاصمة بادروا فعلياً إلى تركيب المقاييس داخل منازلهم.

وأضاف أن الأمانة أدخلت برامج إلكترونية لتبسيط الإجراءات، منها تقديم طلبات نصب مقاييس المياه عبر منصة "أور" مقابل أجور رمزية، فيما تستوفي 14 دائرة بلدية حالياً أجور المياه عبر الدفع الإلكتروني.

كما لفت إلى خطط الأمانة للتحول الكامل إلى المعاملات الإلكترونية مع بداية العام المقبل، بما يشمل جباية المياه وإصدار إجازات البناء والتصرفات العقارية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.