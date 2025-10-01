ناجيتان من داعش تُشرفان على مشروع لدعم الناجين بتمويل من رئيس حكومة إقليم كوردستان

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تتواصل جهود حكومة إقليم كوردستان لدعم الناجين الإيزيديين من تنظيم داعش، عبر مشروع خاص أطلقه رئيس الحكومة مسرور بارزاني في تموز 2024، يهدف إلى تخفيف معاناتهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

إشراف الناجيات على التوزيع

تُشرف على المشروع كل من إيمان عبدالله ونسرين محمود، وهما ناجيتان من قبضة داعش، حيث يتم توزيع المنح في مناطق دهوك، شيخان، شاريا، خانكێ، وديربون.

تقول إيمان عبدالله: "المنحة لا تقتصر على الموجودين داخل الإقليم فقط، بل تشمل أيضاً المقيمين في الخارج. يمكنهم إدخال معلوماتهم عبر رابط خاص، ليتمكن وكلاؤهم هنا من استلام المنحة. كما أُضيف 15 ناجياً هذا العام ممن لم تشملهم القوائم الأولى، وقد تمت الموافقة عليهم".

أما نسرين محمود، عضو لجنة التوزيع، فتؤكد: "من المهم مساعدة الإيزيديين بعد الإبادة التي تعرضوا لها. كل ما يُقدّم لهم هو واجب، ونحن سعداء بمساندة حكومة الإقليم لنا".

آلاف المستفيدين

حتى الآن، يستفيد أكثر من 3,590 ناجياً من هذه المنحة، معظمهم يعيشون خارج البلاد، حيث يتم تحويل الدعم لهم عبر وكلاء داخل الإقليم.

ويشير سعيد جردو، رئيس مركز لالش، إلى أن: "المختطفين الإيزيديين تعرضوا إلى ظلم كبير من داعش، وبعد إنقاذهم كانوا بحاجة ماسة إلى المساعدة. لذلك ارتأى رئيس حكومة الإقليم أن تكون هناك منحة خاصة لهم لتخفيف أعباء الحياة عنهم".

دعم نفسي ومادي متكامل

المشروع لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضاً جلسات دعم نفسي ومعالجات متخصصة، يقدمها خبراء في مراكز معتمدة لمساعدة الناجين على استعادة حياتهم الطبيعية.

تواصل حكومة إقليم كوردستان توسيع برامجها للناجين الإيزيديين، ومثال ذلك إدراج 15 ناجياً جرى تحريرهم هذا العام ضمن المستفيدين من المشروع، حيث يحصلون الآن على راتب شهري ثابت، في خطوة تؤكد التزام الإقليم بالوقوف إلى جانبهم بعد سنوات من المأساة.

تقرير: ماهر شنكالي - كوردستان24 - دهوك